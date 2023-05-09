Минобороны Великобритании: дефицит воды становится все большей проблемой для временно оккупированного Донецка
Дефицит воды является все большей проблемой для временно оккупированного Россией Донецка с момента вторжения России в Украину в 2022 году
Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании во вторник, 9 мая.
В министерстве напомнили, что 28 апреля 2023 года глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" заявил, что запасы воды в регионе опасно низки.
Отмечается, что канал Северский Донец - Донбасс, снабжающий водой регион, остается под контролем Украины, но его долгий маршрут часто становится объектом боев. Минобороны предполагает, что российские войска, вероятно, стремятся обезопасить канал, чтобы снизить дефицит воды в Донецке.
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Как известно, канал проходит через город Часов Яр, примерно в 6 км к западу от Бахмута. Интенсивное использование Россией артиллерии неприцельного действия для поддержания захвата Бахмута и прилегающих территорий, вероятно, нанесло сопутствующий ущерб каналу и другой региональной водной инфраструктуре, подрывая усилия России по преодолению недостатка воды, возникшего в результате ее вторжения, констатирует минобороны Великобритании.
Добавляется, что для компенсации отсутствия успеха в захвате и удержании канала Россия, вероятно, строит водопровод, чтобы смягчить дефицит воды в Донецке. Однако это вряд ли полностью компенсирует ограниченный доступ к воде в оккупированных регионах, считают британские аналитики.
- 8 мая сообщалось, что американские аналитики сомневаются в способности России осуществлять согласованную оборонную кампанию по всей линии фронта, ведь начальник генштаба РФ Валерий Герасимов вынужден уступать требованиям командиров отдельных подразделений.
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