Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании во вторник, 9 мая.

В министерстве напомнили, что 28 апреля 2023 года глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" заявил, что запасы воды в регионе опасно низки.

Отмечается, что канал Северский Донец - Донбасс, снабжающий водой регион, остается под контролем Украины, но его долгий маршрут часто становится объектом боев. Минобороны предполагает, что российские войска, вероятно, стремятся обезопасить канал, чтобы снизить дефицит воды в Донецке.

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Как известно, канал проходит через город Часов Яр, примерно в 6 км к западу от Бахмута. Интенсивное использование Россией артиллерии неприцельного действия для поддержания захвата Бахмута и прилегающих территорий, вероятно, нанесло сопутствующий ущерб каналу и другой региональной водной инфраструктуре, подрывая усилия России по преодолению недостатка воды, возникшего в результате ее вторжения, констатирует минобороны Великобритании.

Добавляется, что для компенсации отсутствия успеха в захвате и удержании канала Россия, вероятно, строит водопровод, чтобы смягчить дефицит воды в Донецке. Однако это вряд ли полностью компенсирует ограниченный доступ к воде в оккупированных регионах, считают британские аналитики.