Минобороны: В Украине разрабатывают 25 новых образцов военной техники и вооружения

Об этом на брифинге сообщил и.о. директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Владислав Шостак, передает Укринформ .

"Объем финансирования Государственного оборонного заказа предусматривает выделение 22,5 млрд грн (в 2021 году, - ред.). 5% этой суммы - на выполнение опытно-конструкторских работ ... Основная сумма средств - это 59% в 2021 году - будет потрачена на закупку образцов вооружения и военной техники, которые производятся уже серийно в Украине, и некоторые мы закупаем за рубежом. И 27% средств выделяется на проведение модернизации образцов вооружения и также капитального ремонта. 9% средств направлены на обеспечение живучести арсеналов баз и складов, строительства соответствующих объектов для хранения боеприпасов ", - заявил он.

Шостак отметил, что создание новейших образцов вооружения, вроде ракетных комплексов "Ольха", "Нептун", САУ "Богдана", продолжаются в течение нескольких лет. В Украине сейчас ведутся 25 таких опытно-конструкторских работ.

"Таких разработок у нас насчитывается 25 действующих. Не выполняются в течение одного бюджетного года, они длятся несколько лет, так как имеют определенную этапность: начинается с этапа технического проектирования, разработки конструкторской документации, следующий этап - изготовление опытного образца и проведение испытаний. То есть это продолжается несколько лет ", - отметил он.

Он заявил, что в процессе создания новых образцов в кооперации задействованы различные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

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