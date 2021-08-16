Минобороны Узбекистана заявило, что афганский самолет правительственных сил сбили их средства ПВО
15 августа самолет правительственных сил Афганистана при бегстве из страны под натиском талибов потерпел авиакатастрофу в Узбекистане: оборонное ведомство страны сообщило, что система противовоздушной обороны среагировала на неидентифицированное судно
Об этом рассказывает gazeta.uz, передает "РБК-Украина".
В Минобороны Узбекистана рассказали, что 15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами ПВО Военно-воздушных сил Узбекистана были пресечена попытка незаконного пересечения воздушного пространства страны военным самолетом Афганистана.
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В МО Узбекистана добавили, что проводится расследование по факту инцидента. По предварительным данным жертв нет.
Отметим, ранее сообщалось о падении самолета правительственных войск Афганистана на юге Узбекистана. Также известно, что двое военнослужащих Афганистана были госпитализированы. Пассажирам якобы удалось покинуть падающий самолет с помощью парашютов.
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