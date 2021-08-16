Минобороны Узбекистана заявило, что афганский самолет правительственных сил сбили их средства ПВО

Об этом рассказывает gazeta.uz, передает "РБК-Украина".



В Минобороны Узбекистана рассказали, что 15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами ПВО Военно-воздушных сил Узбекистана были пресечена попытка незаконного пересечения воздушного пространства страны военным самолетом Афганистана.



Читайте также: Афганистан: талибы взяли под охрану российское посольство

В МО Узбекистана добавили, что проводится расследование по факту инцидента. По предварительным данным жертв нет.

Отметим, ранее сообщалось о падении самолета правительственных войск Афганистана на юге Узбекистана. Также известно, что двое военнослужащих Афганистана были госпитализированы. Пассажирам якобы удалось покинуть падающий самолет с помощью парашютов.