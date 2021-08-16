Минобороны Узбекистана: с 14 августа в страну бежали 22 самолета и 24 вертолета ВВС Афганистана
В МО Узбекистана уточнили, что не сбивали борт афганцев - силы противовоздушной обороны страны сопровождали самолеты ВВС Афганистана и в результате несчастного случая узбекский МиГ-29 столкнулся с афганским Embraer 314
Об этом рассказывает gazeta.uz со ссылкой на Минобороны Узбекистана.
За два дня воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 вертолета, в которых находились 585 вооруженных военнослужащих Афганистана.
Во время сопровождения авиации ВВС Афганистана столкнулись самолет Узбекистана МиГ-29 и афганский Embraer 314.
Воздушные суда были принудительно приземленные в международном аэропорту города Термез, сообщила в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.
15 августа три военных самолета Embraer 314 Афганистана запросили разрешение на посадку в аэропорту "Ханабад" в городе Карши. Они были перенаправлены в аэропорт "Термез" при сопровождении двух военных самолетов ВВС Узбекистана МиГ-29.
"Однако в ходе сопровождения самолета Embraer 314 и МиГ-29 столкнулись и упали в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов катапультировались и приземлились на парашютах", - говорится в сообщении.
В тот же день 158 афганских граждан и военнослужащих через реку Амударья незаконно проникли на территорию Термезкого района Узбекистана.
Генпрокурор Узбекистана возбудил уголовное дело за незаконный въезд в Узбекистан по предварительному сговору группой лиц.
Ранее в Термезе были госпитализированы двое летчиков Афганистана и один летчик Узбекистана.
Минобороны Узбекистана заявило, что силы ПВО Военно-воздушных сил предотвратили попытку незаконного пересечения границы военным самолетом Афганистана.
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