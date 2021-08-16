Минобороны Узбекистана: с 14 августа в страну бежали 22 самолета и 24 вертолета ВВС Афганистана

Об этом рассказывает gazeta.uz со ссылкой на Минобороны Узбекистана.



За два дня воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 вертолета, в которых находились 585 вооруженных военнослужащих Афганистана.



Во время сопровождения авиации ВВС Афганистана столкнулись самолет Узбекистана МиГ-29 и афганский Embraer 314.



Воздушные суда были принудительно приземленные в международном аэропорту города Термез, сообщила в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.



15 августа три военных самолета Embraer 314 Афганистана запросили разрешение на посадку в аэропорту "Ханабад" в городе Карши. Они были перенаправлены в аэропорт "Термез" при сопровождении двух военных самолетов ВВС Узбекистана МиГ-29.



"Однако в ходе сопровождения самолета Embraer 314 и МиГ-29 столкнулись и упали в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов катапультировались и приземлились на парашютах", - говорится в сообщении.



В тот же день 158 афганских граждан и военнослужащих через реку Амударья незаконно проникли на территорию Термезкого района Узбекистана.



Генпрокурор Узбекистана возбудил уголовное дело за незаконный въезд в Узбекистан по предварительному сговору группой лиц.



Ранее в Термезе были госпитализированы двое летчиков Афганистана и один летчик Узбекистана.



Минобороны Узбекистана заявило, что силы ПВО Военно-воздушных сил предотвратили попытку незаконного пересечения границы военным самолетом Афганистана.

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