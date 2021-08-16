Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Минобороны Узбекистана: с 14 августа в страну бежали 22 самолета и 24 вертолета ВВС Афганистана

Минобороны Узбекистана: с 14 августа в страну бежали 22 самолета и 24 вертолета ВВС Афганистана

16 августа, 2021 понедельник
20:14
Мир

В МО Узбекистана уточнили, что не сбивали борт афганцев - силы противовоздушной обороны страны сопровождали самолеты ВВС Афганистана и в результате несчастного случая узбекский МиГ-29 столкнулся с афганским Embraer 314

Об этом рассказывает gazeta.uz со ссылкой на Минобороны Узбекистана.

За два дня воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 вертолета, в которых находились 585 вооруженных военнослужащих Афганистана.

Во время сопровождения авиации ВВС Афганистана столкнулись самолет Узбекистана МиГ-29 и афганский Embraer 314.

Воздушные суда были принудительно приземленные в международном аэропорту города Термез, сообщила в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

15 августа три военных самолета Embraer 314 Афганистана запросили разрешение на посадку в аэропорту "Ханабад" в городе Карши. Они были перенаправлены в аэропорт "Термез" при сопровождении двух военных самолетов ВВС Узбекистана МиГ-29.

"Однако в ходе сопровождения самолета Embraer 314 и МиГ-29 столкнулись и упали в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов катапультировались и приземлились на парашютах", - говорится в сообщении.

В тот же день 158 афганских граждан и военнослужащих через реку Амударья незаконно проникли на территорию Термезкого района Узбекистана.

Генпрокурор Узбекистана возбудил уголовное дело за незаконный въезд в Узбекистан по предварительному сговору группой лиц.

Ранее в Термезе были госпитализированы двое летчиков Афганистана и один летчик Узбекистана.

Минобороны Узбекистана заявило, что силы ПВО Военно-воздушных сил предотвратили попытку незаконного пересечения границы военным самолетом Афганистана.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Афганистан
война в Афганистане
ВВС
Читайте также:
14 августа, 2021 суббота
Президент Афганистана выступил с телевизионным обращением
15 августа, 2021 воскресенье
Перекидуванням беженцев из Ирака в Литву занимается фирма из Управления делами Лукашенко, - расследование
15 августа, 2021 воскресенье
Отдых в Египте подорожает
Киев
+31
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.61
    Покупка 26.61
    Продажа 26.85
  • EUR
    Покупка 31.24
    Продажа 31.64
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
16 августа
21:40
Украина осудила приговоры крымским татарам по делу "Хизб ут-Тахрир"
21:21
Зеленский подписал указ о награждении "Национальная легенда Украины"
21:01
ТВ
Закон об украинском языке за месяц нарушили семь телеканалов, - Кремень
20:54
Инфографика
"Мариуполь" - "Черноморец"
"Черноморец" выиграл у "Мариуполя" и одержал первую победу после возвращения в УПЛ
20:54
Дмитрий Кулеба
Второй эвакуационный борт Украины ожидает взлет в Кабуле, - Кулеба
20:32
Обидчик Ломаченко Лопес пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем
20:26
Княжицкий: Не вижу оснований для роста рейтинга Зеленского
20:16
Карлос Де Пена
Американский клуб предложил 600 тыс. евро за игрока "Динамо"
19:45
Виталий Кличко
Массовые обыски должны создать основу для назначения главой КГГА "залетного ставленника", - Кличко
19:37
Аэропорт Кабула закрыли на влет и вылет из-за теракта
19:32
В детском лагере Одессы произошла вспышка коронавируса: более 40 больных
19:14
Переходный период в ОРДЛО и Крыму: появился текст правительственного законопроекта
19:02
МАУ будет облетать территорию Афганистана на рейсах в Дели
19:02
Конор Макгрегор
Макгрегор ошарашил своими амбициозными планами после ужасного перелома ноги
18:53
сборная Украины
Определился состав сборной Украины по футболу на матчи сентября
18:53
Ангела Меркель
Германия должна эвакуировать из Афганистана 10 тыс. человек, - Меркель
18:45
Генерал Назаров стал советником главнокомандующего ВСУ
18:44
Детский лагерь Чайка
В Хмельницкой области уволили четырех работников детского лагеря: включали Моргенштерна и "Катюшу"
18:17
Обновлено
Николай Чаус
Чауса оставили под домашним арестом, - адвокат
18:10
В Киеве женщина в кафе побила мужчину: он госпитализирован с разрывом селезенки и почки
18:05
СOVID
Минздрав призвал власть на местах проверить больницы на готовность к новой волне коронавируса
17:55
Командование США в Кабуле просит талибов не вмешиваться в эвакуацию
17:43
дождь
В Украину идут ослабление жары и грозовые дожди, - синоптик Наталья Диденко
17:19
подсолнечное масло
Минэкономики ожидает удешевления подсолнечного масла до конца августа
17:15
гривна
В Киеве бывший полицейский четыре года не ходил на работу и получал зарплату
17:12
Александр Красюк
Промоутер назвал ключевое преимущество Усика над Джошуа
17:11
Минобороны Узбекистана заявило, что афганский самолет правительственных сил сбили их средства ПВО
17:05
Афганистан хотят покинуть еще 74 украинца, - МИД
17:02
Предлагают "компенсации" за некачественные товары: Госказначейство предупредило о мошенничестве от своего имени
16:57
Криштиану Роналду
В "Ювентусе" решили попрощаться с Роналду
16:51
Россия перебросила на Донбасс
Под видом учений "Запад-2021": РФ перебросила на Донбасс боевую технику и оружие
16:48
В Польше партия Туска догнала по рейтингу правящую "Право и Справедливость"
16:48
взятка
На Волыни за вымогательство взятки в размере $ 3 тыс. задержали двух полицейских
16:39
книга
Стартовал книжный конкурс Best Book Award 2021
16:35
ВВП Украины в апреле-июне вырос на 5,4%, - Госстат
16:29
Сергей Шкарлет
Шкарлет назвал условие, при котором школы перейдут на "дистанционку" или смешанный формат обучения
16:19
Центрэнерго
"Центрэнерго" получила наблюдательный совет
16:01
В Румынии цыганский барон объявил о создании новой криптовалюты
16:01
Девять эвакуированных Украиной афганцев попросили статус беженца
15:56
На Прикарпатье перевернулся пожарная машина: травмировались шесть спасателей
На Прикарпатье перевернулась пожарная машина: травмировались шесть спасателей
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV