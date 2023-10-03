Минобороны увеличило перечень военных, которые будут получать дополнительное вознаграждение

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

Отмечается, что соответствующее дополнительное вознаграждение получат:

100 000 грн – военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые обстреливают врага без фактического пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000);

100 000 грн – саперы, работающие в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000);

50 000 грн - военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе за пределами поля боя), управляющие частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000);

30 000 гривен – саперам, работающим за пределами поля боя.

Перечисленным категориям военных начислят доплаты с 29 сентября.

В то же время, раненые бойцы, которые более двух месяцев не могут исполнять обязанности военной службы, будут получать дополнительно 20 100 грн. Начисляется с 1 июня.

Также инструкторы учебных центров будут получать дополнительно от 15 000 до 30 000 грн – начисляется с 1 июня.

Срочники получат 6 000 грн, а курсанты – 2 350 грн, которые начисляются с 1 июня.

Выплаты бойцам, воюющим на переднем крае, сохранены на том же уровне – 100 000 грн. Это же касается военнослужащих, получивших ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины и находящихся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.

Доплата военным: что известно

После начала полномасштабной войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен.

Однако с 1 февраля 2023 г. изменился порядок выплат премий военным. В соответствии с ним выплаты напрямую зависели от районов пребывания воинов, сложности и специфики выполнения боевых или специальных задач.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении всем военнослужащим премий в размере 30 тыс. грн и передал обращение премьер-министру Денису Шмыгалю.

Уже 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тысяч гривен военным, также доплаты будут возвращены работникам ГСЧС и полицейским. В то же время 12 апреля в Раду внесли постановление, блокирующее закон о возвращении 30 тыс. грн выплат военным.

Как отметил в эфире Еспресо нардеп Федор Вениславский, выплаты всем военным по 30 тыс. грн требуют более 1 трлн грн в год.

В начале мая эксминистр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава СБУ Василий Малюк обратились в Верховную Раду с просьбой отложить рассмотрение вопроса о возврате доплат в 30 тыс. грн военным.

Впоследствии 31 мая Кабмин утвердил новые правила, согласно которым украинец сможет получить отсрочку или быть освобожден от призыва на срочную службу. В конце июня ВРУ проголосовала за закон об отпусках и доплатах для срочников и курсантов, а президент Украины Владимир Зеленский подписал проект.

10 августа Кабинет Министров нормировал вопрос ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей