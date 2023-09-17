Минобороны утвердило новые эмблемы для военных капелланов

Об этом министерство сообщило в телеграме.

Эмблема для капелланов христианского вероисповедания – одноплечный крест с расходящимися лучами, нижний из которых удлинен, а верхний завершается тупым углом. Крест имеет рельефный край.

Фото: Минобороны Украины

В свою очередь эмблема для мусульманских священнослужителей – рельефный полумесяц.

Фото: Минобороны Украины

Эмблему для капелланов иудейского вероисповедания будет украшать рельефное изображение звезды Давида.

Фото: Минобороны Украины

Минобороны напоминает, что служба военного капелланства была создана осенью 2022 года для удовлетворения духовно-религиозных потребностей военнослужащих.