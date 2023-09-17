Минобороны утвердило новые эмблемы для военных капелланов
Министерство обороны Украины утвердило новые эмблемы на воротник для Службы военного капелланства ВСУ
Об этом министерство сообщило в телеграме.
Эмблема для капелланов христианского вероисповедания – одноплечный крест с расходящимися лучами, нижний из которых удлинен, а верхний завершается тупым углом. Крест имеет рельефный край.
Фото: Минобороны Украины
В свою очередь эмблема для мусульманских священнослужителей – рельефный полумесяц.
Фото: Минобороны Украины
Эмблему для капелланов иудейского вероисповедания будет украшать рельефное изображение звезды Давида.
Фото: Минобороны Украины
Минобороны напоминает, что служба военного капелланства была создана осенью 2022 года для удовлетворения духовно-религиозных потребностей военнослужащих.
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