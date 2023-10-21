Минобороны упростило допуск беспилотников и РЭБ к эксплуатации
Правительство поддержало предложение Минобороны, чтобы допуск беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы проходил на основании акта совместных ведомственных испытаний или через изучение тактико-технических характеристик
Об этом сообщает Минобороны Украины.
Согласно изменениям в порядке допуска беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы к эксплуатации, теперь он будет происходить на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик. Также государственные заказчики могут провести с производителями БпЛА и РЭБ совместные ведомственные испытания и получить разрешение на их закупку, говорится в сообщении.
Новый порядок допуска БпЛА и РЭБ, разработанный Минобороны Украины, поддержало правительство.
"Отныне Генштаб будет утверждать технические требования для БпЛА с указанием тактико-технических характеристик, которым должны соответствовать такие товары, для допуска к эксплуатации. Кроме того, на Генштаб возложена обязанность утверждать технические требования к средствам РЭБ и их текущую потребность по каждому типу РЭБ" , - отмечают в Минобороны.
В ведомстве объясняют, что ранее процесс допуска к эксплуатации был неоправданно длительным, так как включал изучение технической документации, проведение испытаний, определение и получение потребностей вооруженных сил. Минобороны отмечает, что такая длительная процедура недопустима во время войны.
- 17 октября в рамках проекта "Армия дронов" украинские военные получили еще 840 беспилотников украинского производства, приобретенных за счет госбюджета.
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