Минобороны упростило допуск беспилотников и РЭБ к эксплуатации

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Согласно изменениям в порядке допуска беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы к эксплуатации, теперь он будет происходить на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик. Также государственные заказчики могут провести с производителями БпЛА и РЭБ совместные ведомственные испытания и получить разрешение на их закупку, говорится в сообщении.

Новый порядок допуска БпЛА и РЭБ, разработанный Минобороны Украины, поддержало правительство.

"Отныне Генштаб будет утверждать технические требования для БпЛА с указанием тактико-технических характеристик, которым должны соответствовать такие товары, для допуска к эксплуатации. Кроме того, на Генштаб возложена обязанность утверждать технические требования к средствам РЭБ и их текущую потребность по каждому типу РЭБ" , - отмечают в Минобороны.

В ведомстве объясняют, что ранее процесс допуска к эксплуатации был неоправданно длительным, так как включал изучение технической документации, проведение испытаний, определение и получение потребностей вооруженных сил. Минобороны отмечает, что такая длительная процедура недопустима во время войны.