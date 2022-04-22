Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"В 80 милях от Одессы, знаменитым крейсером и наиболее затонувшим объектом дна Черного моря можно будет любоваться, особо не погружаясь. Согласно Конвенции ЮНЕСКО все следы человеческой деятельности на дне Черного моря, в пределах экономической деятельности нашего государства являются собственностью Украины! " – подчеркнули в ведомстве.



Крейсер был поставлен на учет в Национальном военно-морском музее Украины.



"Москва" находится на глубине 45-50 метров.