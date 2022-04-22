Минобороны Украины внесло затонувший крейсер "Москва" в список подводного культурного наследия Украины
Пораженный двумя ракетами "Нептун" флагман ЧФ России стал памяткой с номером 2064 реестра подводного наследия Украины
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
"В 80 милях от Одессы, знаменитым крейсером и наиболее затонувшим объектом дна Черного моря можно будет любоваться, особо не погружаясь. Согласно Конвенции ЮНЕСКО все следы человеческой деятельности на дне Черного моря, в пределах экономической деятельности нашего государства являются собственностью Украины! " – подчеркнули в ведомстве.
Крейсер был поставлен на учет в Национальном военно-морском музее Украины.
"Москва" находится на глубине 45-50 метров.
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