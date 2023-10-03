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Минобороны Украины требует от компании из Хорватии вернуть 3,2 млн евро за непоставленные гранаты

3 октября, 2023 вторник
22:15
Мир

Минобороны Украины требует от хорватской компании WDG Promet вернуть 3,2 млн евро за непоставленные гранаты – сама же компания утверждает, что эти деньги "исчезли" с ее счета

Об этом пишет Zurnal.

Несмотря на это, издание отмечает, что WDG Promet выкупила компанию-банкрота Vitezit - сумма сделки как раз соответствует той, которая якобы "пропала" со счетов WDG Promet.

Закупка Украиной гранат

Сообщается, что украинское Минобороны доверило закупку гранат на 36,6 млн долларов предприятию "Львовский арсенал", заключившему контракты с WDG Promet и словацкой компанией Sevotech. "Львовский арсенал" внес компаниям предоплату в размере 3,2 млн. евро в декабре прошлого года, однако боеприпасы так и не были поставлены.

Согласно документации, опубликованной украинскими СМИ, и в комментарии директора Sevotech Яна Ходермарского, WDG Promet наняла фабрику из Хорватии, которая якобы имела 120-мм снаряды, но она не хотела поставлять их без предоплаты в размере 50%.

Ходермарский утверждает, что "Львовский арсенал" не сразу совершил предоплату, поэтому "хорватский контрагент расторг контракт на поставку боеприпасов и объяснил это несерьезностью украинской стороны и ее непонятной игрой".

Возврат предоплаты

Владелец WDG Promet Матиас Зубак заявил украинскому Минобороны, что компания не смогла поставить Украине оружие из-за проблем с разрешениями на транзит.

"Украинская сторона не могла получить разрешения на транзит, что усложняло выполнение этого контракта. В то же время в ожидании возможных осложнений WDG Promet удалось найти альтернативный источник закупки необходимого товара для выполнения контракта. Мы предлагаем две возможности. WDG Promet требует дополнительной оплаты 7%, чтобы мы могли обеспечить товар, в этом случае мы можем доставить его в течение 60 дней. Если нет, компания готова вернуть полученный залог" - сообщил Зубак Минобороны.

Несмотря на это, предоплату Украине не вернули – WDG Promet заявила, что один из кредитных союзов незаконно завладел средствами компании.

"Кредитный союз в лице Камиля Бахбуха незаконно завладел нашими средствами в сумме 2,2 миллиона евро и 30 миллионов чешских крон, которые неизвестный снял с наших наличных счетов с помощью поддельных платежных поручений", - заявил Зубак в письме украинским СМИ и добавил, что Бахбух обманул WDG Promet еще на 1,938 млн евро через Somecs Institute.

Зубак утверждает, что WDG Promet не издавала распоряжение о снятии и переводе средств и что он, как подписант, на тот момент находился в другой стране. По его словам, эта сумма соответствует предоплате за боеприпасы, полученные компанией от Минобороны Украины и компании Sevotech.

Покупка компании Vitezit

Ранее Zurnal уже проводил расследование по происхождению средств, за которые был куплен Vitezit.

"Руководитель Vitezit подал в суд платежную квитанцию на 5,5 млн евро, которую от имени WDG Promet уплатил кредитный фонд из Чехии"Podnikatelská družstevní zálazna", кредитный фонд из Чехии", - приводит цитату издания.

Владельцы WDG Promet утверждают, что кредитный фонд забрал средства, поскольку, по их словам, соглашение о покупке Vitezit не было соблюдено. Сам Зубак подал в суд за якобы несанкционированное снятие денег со счета кредитным фондом.

Но позже, 30 июня, на счету Vitezit снова "появились" деньги. Отмечается, что сумма соответствует стоимости Vitezit и авансу, который Украина оплатила WDG Promet за не получившее контрактное вооружение.

Криминал
Хорватия
Война с Россией
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