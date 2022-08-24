Об этом говорится в твиттере Минобороны.

"Король "жестов доброй воли", министр обороны России, сегодня заявил, что оккупанты намеренно тормозят кампанию в Украине. Мы обещаем сделать все возможное, чтобы превратить это "торможение" в старое доброе отступление. Или, как россияне любят говорить… обратное наступление" , – говорится в сообщении.

21 августа Служба безопасности Украины сообщила, что 19 из 20 российских ударов приходятся на гражданские объекты.

24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия сознательно замедляет темпы наступления в Украине, чтобы "избежать жертв среди мирного населения", но "спецоперация" идет по плану.

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