Минобороны Украины отреагировало на заявление Шойгу: король "жестов доброй воли", мы превратим это "торможение" в обратное наступление
Украинское Минобороны отреагировало на заявление министра обороны России Сергея Шойгу, заявившего, что темпы наступления россиян "замедлены", чтобы "минимизировать жертвы среди гражданского населения"
Об этом говорится в твиттере Минобороны.
"Король "жестов доброй воли", министр обороны России, сегодня заявил, что оккупанты намеренно тормозят кампанию в Украине. Мы обещаем сделать все возможное, чтобы превратить это "торможение" в старое доброе отступление. Или, как россияне любят говорить… обратное наступление" , – говорится в сообщении.
- 21 августа Служба безопасности Украины сообщила, что 19 из 20 российских ударов приходятся на гражданские объекты.
- 24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия сознательно замедляет темпы наступления в Украине, чтобы "избежать жертв среди мирного населения", но "спецоперация" идет по плану.
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