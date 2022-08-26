Об этом говорится в твиттере ведомства.

"Еще даже не начали... Россия планирует увеличить численность личного состава вооруженных сил до 2 млн. Для выполнения указа своего президента минобороны России теперь должно закупить 2 миллиона мешков для трупов", - говорят в МОУ.

25 августа Путин подписал указ об увеличении вооруженных сил РФ до более чем 2 млн.

Генерал, эксзамначальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко прокомментировал указ Путина, заявив, что Россия то может увеличить численность армии, но вопрос – в качестве подготовки этого пополнения и вооружения новобранцев.

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