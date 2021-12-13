Минобороны Украины обвиняет Германию в блокировании поставок оружия НАТО
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в прошлом месяце Германия наложила вето на продажу оружия Киеву, но стратегия "не провоцировать Россию" не сработает
Об этом Резников сообщил в интервью Financial Times.
Министр обороны заявил, что в прошлом месяце Берлин наложил вето на закупку Украиной антидроновых ружей и противоснайперских систем через Агентство НАТО по поддержке и поставке. С тех пор Германия уступила первый пункт, признав оружие нелетальным.
"Они все еще строят газопровод "Северный поток - 2" и одновременно блокируют наше оборонное оружие. Это очень несправедливо", - подчеркнул Резников.
По его словам, союзники НАТО опасаются, что поставки оружия могут считаться Кремлем провокацией или даже поводом для эскалации. Украина стремится приобрести противоракетные и зенитные комплексы, комплекты радиоэлектронной борьбы и оборудование для киберзащиты.
Резников сказал, что Украина будет пытаться приобрести оружие с помощью двусторонних соглашений с союзниками, включая США, Великобританию, Литву и Францию, поскольку бывшее правительство ФРГ во главе с Ангелой Меркель блокировало закупку летального оружия.
Позиция нового правительства Германии во главе с канцлером Олафом Шольцом пока неясна. В мае Роберт Хабек, солидер "зеленых", а ныне министр экономики правящей коалиции, заявил, что запросы Украины на оборонное оружие будет "тяжело отрицать".
Резников отметил, что боязнь западных союзников противостоять Путину с позиции силы ошибочна.
"Не провоцировать Россию - эта стратегия не работает и не будет работать", - сказал он, отметив, что Москва вторглась в Грузию после того, как Берлин и Париж заблокировали путь страны к вступлению в НАТО в 2008 году.
"Красные линии" Кремля против вступления Украины в НАТО - это лишь часть российской тактики против альянса, считает Резников.
"Я считаю, что США поняли эти угрозы. Они должны поддерживать единство альянса", - отметил министр обороны.
- 10 декабря Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет решать Киев и страны Альянса, и никто другой.
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