Минобороны Украины обвинило итальянскую компанию в сотрудничестве с РФ: помогает производить подводные лодки и танки
Министерство обороны Украины обвинило итальянскую компанию Danieli в том, что спустя почти 4 месяца российско-украинской войны она продолжает сотрудничать с военной машиной РФ
Об этом говорится в сообщении Минобороны в Twitter.
Там заявили, что Danieli все еще сотрудничает с российскими заводами, поставляя оборудование для производства атомных подлодок и танковой брони.
"Поддержка российского военного комплекса противоречит законным и нравственным соображениям", - говорится в сообщении.
В министерстве также призывают к бойкоту России.
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