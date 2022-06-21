Об этом говорится в сообщении Минобороны в Twitter.

Там заявили, что Danieli все еще сотрудничает с российскими заводами, поставляя оборудование для производства атомных подлодок и танковой брони.

"Поддержка российского военного комплекса противоречит законным и нравственным соображениям", - говорится в сообщении.

В министерстве также призывают к бойкоту России.

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