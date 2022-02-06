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Минобороны Украины до сих пор оценивает вероятность новых ударов России как "низкую"

6 февраля, 2022 воскресенье
17:41
война с Россией Министерство обороны Украины

Украинская разведка продолжает наблюдение за активностью российских войск вдоль государственной границы Украины, на территории Республики Беларусь и на временно оккупированных территориях Украины – в ОРДЛО и Крыму. В режиме реального времени осуществляется интенсивный обмен информацией с международными партнерами

Об этом говорится в заявлении, обнародованном сегодня, 6 февраля 2022 года, на сайте ведомства, передает Еспресо.TV .

"В настоящее время все фиксируемые события являются ожидаемыми и происходят в рамках ранее объявленных прогнозов", - подчеркивают в Министерстве.

Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия Украины, подразделения Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности Украины и другие органы сектора национальной безопасности и обороны "в пределах компетенции проводят плановые мероприятия по нейтрализации потенциальных угроз".

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"На данный момент все происходит в рамках наших оценок. Через несколько дней начнется активная фаза российско-белорусских учений, которые продлятся до 20 февраля. Одновременно планируется учение части подразделений Южного военного округа РФ.

Как я сообщал на брифинге в четверг, в настоящее время в Беларусь прибывают части из Восточного и Центрального военных округов РФ, за которыми мы несколько недель наблюдали. Некоторые подразделения еще на подъезде. С нашей стороны делается все необходимое для контроля схожих ситуаций.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный ранее подчеркивал, что, начиная с октября прошлого года, принимаются необходимые меры - и на уровне планирования, и на уровне практических учений - об отпоре агрессору. В пятницу прошли учения ведомств системы МВД, на которые я был приглашен. То есть, мы действуем планово, скоординированно, чтобы исключить любые провокации", - сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

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Одновременно в Украине происходит развертывание Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и проводятся учения с оборонным оружием, полученным в рамках международной помощи.

"Беспрецедентная военная помощь от партнеров существенно повысила наши способности к сопротивлению. С оборонительным оружием уже активно тренируются наши военные. Это очень эффективное средство сдерживания".

Так же набирает обороты развертывание Сил ТрО Вооруженных Сил Украины. Происходит большое количество подготовительных мероприятий с гражданами", - продолжил Резников.

По словам министра, Минобороны "обладает всей полнотой информации и реалистично оценивает ситуацию".

"Сейчас может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов. Особенно в иностранных СМИ. Некоторые уже даже о вторжении России объявили, которое, правда, произошло 8 лет назад. Хочу еще раз подчеркнуть, о чем я уже неоднократно говорил раньше. Обязанность военных - просчитывать все возможные сценарии, даже самые худшие, и делать все должное для нейтрализации угроз. Это сейчас и происходит. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая", - подытожил Алексей Резников.


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Алексей Резников
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