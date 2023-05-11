Об этом говорится в твиттере Минобороны Украины.

"Указ российского диктатора об экстренном призыве резервистов на военное собрание содержит два скрытых раздела с грифом "секретно", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что Вооруженные Силы Украины и украинская земля хорошо знают, что такие пункты, как правило, означают для россиян.