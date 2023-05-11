Минобороны: Указ Путина о призыве резервистов имеет "конфиденциальные" пункты и ВСУ хорошо знают, что это значит для россиян
Украинские воины хорошо понимают, что означают для российских граждан разделы с грифом "секретно" в указе российского диктатора Владимира Путина о призыве резервистов на военные сборы
Об этом говорится в твиттере Минобороны Украины.
"Указ российского диктатора об экстренном призыве резервистов на военное собрание содержит два скрытых раздела с грифом "секретно", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что Вооруженные Силы Украины и украинская земля хорошо знают, что такие пункты, как правило, означают для россиян.
- 10 мая президент РФ Владимир Путин объявил о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы
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