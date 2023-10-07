Минобороны Турции заявило об авиаударах по 15 объектам курдов на севере Сирии

Об этом сообщило минобороны Турции.

Очередные удары были нанесены вечером в пятницу, 6 октября.

"С целью устранения террористических атак против наших людей и сил безопасности с севера Сирии … в 22:00 6 октября 2023 г. против объектов террористов на севере Сирии были совершены воздушные операции. Так называемые штабы, укрытия и склады, которые на ответственном уровне считались содержащими террористов уничтожено 15 целей", – говорится в сообщении министерства.

В минобороны Турции заверили, мол, во время операции приняли все меры предосторожности, чтобы предотвратить ущерб невинным гражданским людям, историческим и культурным ценностям и окружающей среде.