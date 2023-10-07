Минобороны Турции заявило об авиаударах по 15 объектам курдов на севере Сирии
Турция нанесла авиаудары по объектам курдских боевиков на севере Сирии. В минобороны заявили об уничтожении 15 целей
Об этом сообщило минобороны Турции.
Очередные удары были нанесены вечером в пятницу, 6 октября.
"С целью устранения террористических атак против наших людей и сил безопасности с севера Сирии … в 22:00 6 октября 2023 г. против объектов террористов на севере Сирии были совершены воздушные операции. Так называемые штабы, укрытия и склады, которые на ответственном уровне считались содержащими террористов уничтожено 15 целей", – говорится в сообщении министерства.
В минобороны Турции заверили, мол, во время операции приняли все меры предосторожности, чтобы предотвратить ущерб невинным гражданским людям, историческим и культурным ценностям и окружающей среде.
- 1 октября в Анкаре произошел мощный взрыв и были слышны выстрелы возле МВД и Великого национального собрания Турции. Группировка "Батальон бессмертных", связанная с боевиками Рабочей партии Курдистана, взяла на себя ответственность за теракт. После теракта Турция нанесла авиационный удар по базам курдов в Ираке
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