Минобороны Тайваня заявило о нарушении воздушного пространства китайским самолетом

Об этом сообщает Reuters.



Согласно заявлению министерства, 5 февраля небольшой китайский гражданский самолет пролетел очень близко к удаленному острову, контролируемому Тайванем, рядом с побережьем Китая.



Предварительно не идентифицировав самолет, министерство заявило, что подтвердило, что это был китайский гражданский Y-12, легкий двухмоторный самолет.



В Минобороны Тайваня считают, что Китай, возможно, пробует новую стратегию, чтобы проверить военную реакцию.



"Об инциденте в Донгине, конечно, мы вынесли предварительное решение, и мы не можем исключить, что они используют гражданскую авиацию для проверки ответов наших военных", - сказал журналистам спикер министерства Ши Шунь Вен.



В последние два года Тайвань жаловался на военную активность Китая вблизи него, в основном китайские военно-воздушные силы, летящие в зону противовоздушной обороны Тайваня у его юго-западного и южного побережья.



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