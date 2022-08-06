Минобороны Тайваня назвало военные учения Китая репетицией нападения на остров
Министерство обороны Тайваня в субботу заявило, что во время военных учений с применением авиации и флота Китай фактически проводил симуляцию атаки на остров
Об этом сообщает Reuters.
"Официальные лица Тайваня заявили, что китайская авиация и военные корабли отрепетировали атаку на остров в субботу, являющуюся частью мести Пекина за визит туда спикера Палаты представителей США Нэнси Пэлоси, которая также привела к прекращению переговоров с Соединенными Штатами по проблеме, включая оборону и смену климата" – пишут в Reuters.
Отмечается, что министерство обороны Тайваня сообщило, что несколько китайских кораблей и самолетов выполняли задачи в Тайванском проливе в субботу, причем некоторые из них пересекли среднюю линию, неофициальный буфер, разделяющий две стороны. Тайваньские военные описали действия китайцев как симуляцию атаки на остров.
- Напомним, народно-освободительная армия Китая 6 августа начала новые военные учения с боевыми стрельбами в дополнение к уже проходящим вокруг Тайваня. Тайвань использовал сигнальные ракеты, чтобы предупредить беспилотники, пролетавшие над его отдаленными островами.
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