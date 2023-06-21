Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона.

Контракт предусматривает производство ракет, телеметрической системы класса "воздух-воздух" AMRAAM, запасных частей, а также инженерно-техническую поддержку производства.

Ожидается, что производство будет завершено к 31 января 2027 года.

Также сообщается, что контракт предусматривает незасекреченные зарубежные военные поставки в Украину, Бахрейн, Бельгию, Болгарию, Канаду, Финляндию, Венгрию, Италию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Катар, Саудовскую Аравию, Сингапур, Южную Корею, Испанию, Швейцарию и Великобританию - на них приходится 39% стоимости контракта.

AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) - американская всепогодная управляемая ракета класса " воздух - воздух" средней дальности. Ракеты этого семейства находятся на вооружении истребителей стран НАТО и других союзников США.