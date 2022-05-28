Минобороны США заказало ракетные комплексы Stinger более чем на $600 миллионов, - CNN

Об этом сообщает CNN.

Известно, что контракт заключается на сопутствующее оборудование и закупку ракет Stinger, поскольку их часть была предоставлена Украине.

США направили в Украину более 1400 систем Stinger, включая ракеты и пусковые установки, чтобы на начальном этапе войны помочь противостоять попыткам России контролировать небо.

Радиус действия этих систем слишком мал (до 5 км), чтобы поражать самолеты на больших высотах, однако они могут эффективно сбивать беспилотники, а также вертолеты и самолеты на низких высотах.

Отмечается, что сами США мало используют системы Stinger, но на них большой спрос в Украине с начала российского вторжения.

Напомним, Белый дом одобрил поставки Украине РСЗО большого радиуса действия.

В РФ после информации о поставках в Украину мощных РСЗО заговорили о "политических путях разрешения конфликта".

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