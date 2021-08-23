Минобороны США считает, что эвакуация через аэропорт Кабула завершится 31 августа

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает "Интерфакс-Украина".



"Цель - вывезти как можно больше людей как можно скорее ... приоритет - сделать это настолько хорошо, насколько мы можем, к концу этого месяца", - сказал он.



"И как говорил министр (обороны США. - ред.), если ему потребуется еще разговор с главнокомандующим по поводу графика, он так и поступит. Но прямо сейчас мы просто не находимся на этом этапе", - пояснил Кирби.



Также он заявил, что американская сторона осведомлена о заявлениях движения "Талибан" о недопустимости переноса срока завершения эвакуации из Кабула.

Украине удалось эвакуировать из аэропорта Кабула 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана. Первый украинский борт вылетел из страны в ночь с 15 на 16 августа

Впоследствии, 120 жителей Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что 17 августа отправят рейс из Украины в Афганистан для эвакуации граждан .

21 августа 2021 года, из аэропорта Кабула вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины