Минобороны США считает, что эвакуация через аэропорт Кабула завершится 31 августа
Военные США пока ориентируются на 31 августа как на срок окончания эвакуации из Кабула
Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Цель - вывезти как можно больше людей как можно скорее ... приоритет - сделать это настолько хорошо, насколько мы можем, к концу этого месяца", - сказал он.
"И как говорил министр (обороны США. - ред.), если ему потребуется еще разговор с главнокомандующим по поводу графика, он так и поступит. Но прямо сейчас мы просто не находимся на этом этапе", - пояснил Кирби.
Также он заявил, что американская сторона осведомлена о заявлениях движения "Талибан" о недопустимости переноса срока завершения эвакуации из Кабула.
- Украине удалось эвакуировать из аэропорта Кабула 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана. Первый украинский борт вылетел из страны в ночь с 15 на 16 августа
- Впоследствии, 120 жителей Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что 17 августа отправят рейс из Украины в Афганистан для эвакуации граждан .
- 21 августа 2021 года, из аэропорта Кабула вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины
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