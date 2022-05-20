Минобороны США показали, как американцы загружают для Украины бронетранспортеры M113
Американские военные уже загружают для Украины бронетранспортеры M113
Фотографии распространил официальный Facebook Минобороны США.
"Министерство обороны США официально сообщает, что "В Форт Стюарт, штат Джорджия, военнослужащие Армии США из 3-й пехотной дивизии США загружают бронетранспортеры M113, которые направляются в Европу для предоставления военной помощи Украины", - говорится в сообщении американцев.
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