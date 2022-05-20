English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Минобороны США показали, как американцы загружают для Украины бронетранспортеры M113

Минобороны США показали, как американцы загружают для Украины бронетранспортеры M113

20 мая, 2022 пятница
22:05
война с Россией Бронетранспортери M113

Американские военные уже загружают для Украины бронетранспортеры M113

Фотографии распространил официальный Facebook Минобороны США.

"Министерство обороны США официально сообщает, что "В Форт Стюарт, штат Джорджия, военнослужащие Армии США из 3-й пехотной дивизии США загружают бронетранспортеры M113, которые направляются в Европу для предоставления военной помощи Украины", - говорится в сообщении американцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

оружие
США
Читайте также:
Микола Маломуж
19 мая, 2022 четверг
Путин растерян и дезориентирован из-за провального плана, ведущего к его уничтожению, - генерал Маломуж
окупанти
19 мая, 2022 четверг
"Ходим без снаряжения, чеченцы называют мясом": мобилизованные оккупантами жители ОРДО хотят уйти с позиций, – перехват
окупанти танк
20 мая, 2022 пятница
Враг ведет наступательную операцию в районах Лисичанска и Северодонецка, есть высокая вероятность боевых действий для выхода на админграницу Херсонщины, - Генштаб ВСУ
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.45
    Покупка 31.45
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.93
    Продажа 33.62
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
20 мая
23:57
В оккупированных городах Запорожской области захватчики обменивают 10 тыс. рублей на персональные данные пенсионеров
23:48
Большинство духовенства УПЦ МП в Сумской области выступило за разрыв с Московским патриархатом
23:41
Германия фундаментально неправильно "читала Владимира Путина", - посол ФРГ в США
23:36
Мелитополь
С начала полномасштабной войны Россия убила не менее 400 мирных жителей Донецкой области
23:27
"Прекратите нас насиловать". Полуобнаженная активистка в цветах Украины и со следами крови вызвала скандал на фестивале в Каннах
23:17
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 мая
22:36
Российские оккупанты заявили об "освобождении" Азовстали. Украинская сторона пока не комментирует
22:32
На фото президент Украины Владимир Зеленский
Россия почувствует настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы. Зеленский рассказал о механизмах компенсаций нанесенного агрессором ущерба
22:29
Аналитика
Ракеты NSM и "Гарпун" вместе с украинским "Нептуном" ускорят приближение победы. Колонка Сергея Згурца
22:27
Более 40 стран во второй раз соберутся в формате "Рамштайн" 23 мая. Обсудят дальнейшую оборонную поддержку Украины
22:11
Украина не согласится на альтернативы вступления в ЕС - Ермак
22:09
Литва объявила полную независимость от энергоносителей из РФ. С 22 мая страны Балтии прекращают поставки электроэнергии из России
21:58
Ватикан готов помочь Украине в переговорах с Россией
21:54
Теперь жителям Черниговщины будет проще вызвать экстренные службы
21:52
Мелитополь
Последний резерв. В России намерены отменить возрастной предел для службы в армии по контракту
21:37
В Николаевской области изменили время действия комендантского часа
21:35
США передадут Украине системы ПВО Patriot, - The Washington Post
21:33
РФ обстреляла 27 жилых домов и 8 сооружений инфраструктуры в Донецкой области: пострадали школы, многоэтажки, коксохимический завод
21:24
Пес Патрон и гимн УCC: новая серия Масяни с критикой Путина и войны с Украиной набрала более 1 млн просмотров
21:22
В ближайшее время, даже не на днях, завершится вывоз всех с Азовстали, – Зеленский
21:11
На Востоке 20 мая ВСУ уничтожили вражеский склад, 80 оккупантов, танк, беспилотник и артиллерийскую систему
20:54
Американские спецслужбы не верят, что общественное мнение будет влиять на планы Путина, - CNN
20:48
РФ нанесла ракетный удар по Харькову. В городе пожар
20:45
Обновлено
Россияне ударили ракетами по Лозовой в Харьковской области: ранены 8 человек, в том числе ребенок
20:41
В Николаеве раздались взрывы, сигнала о воздушной тревоге не было
20:33
Меня удивляет российская глупость. Из всех вариантов Путин выбрал наихудший, - Кирилл Буданов
20:27
Разминирование Украины. МВД запустило приложение, где можно сообщать о найденной взрывчатке
20:26
Оккупанты дважды за день обстреляли Одесчину, - ОВА
20:23
Россию отстранили от ЧЕ по баскетболу
20:16
Российский производитель водки "Путинка" хочет выпускать водку с символами войны в Украине - Z и V
20:15
Украина вернет свои территории исключительно силой. Другого пути нет, – Кирилл Буданов
20:09
Диктатор Лукашенко передал "тайное послание" генсеку ООН
20:02
В Киевской области командир роты 64-й мотострелковой бригады РФ приказывал убивать мирных жителей, – Венедиктова
19:56
Из Луганской области 20 мая эвакуировали 38 человек, из них 12 детей, - ОВА
19:54
Россияне завершили разбор завалов Драмтеатра в Мариуполе, теперь определить количество погибших невозможно, – советник мэра
19:52
История насилия России в Украине ужасна. Исключение из Совета Европы было правильным решением, - Генсек СЕ
19:27
На фото військова техніка та військовослужбовці
Оккупанты пытаются наступать на Востоке, Беларусь планирует военные сборы в пограничной с Украиной области, - Генштаб ВСУ
19:25
Путин может создать "временные администрации" на захваченных территориях Украины для дальнейшей аннексии, - Денисова
19:22
Роман Безус
Экс-футболист сборной Безус простился с бельгийским топ-клубом
19:05
Ирландия приняла 30 тысяч украинских беженцев
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV