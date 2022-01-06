Минобороны США и РФ обсудили снижение рисков вблизи украинских границ

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"6 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III поговорил с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили снижение рисков вблизи границ Украины", - говорится в сообщении.

В Минобороны России заявили о том, что Шойгу и Остин в телефонном разговоре "обсуждали вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес".