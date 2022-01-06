Минобороны США и РФ обсудили снижение рисков вблизи украинских границ
Министры обороны США Ллойд Остин и России Сергей Шойгу провели телефонные переговоры, в которых затронули тему снижения военных рисков вблизи границ Украины
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
"6 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III поговорил с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили снижение рисков вблизи границ Украины", - говорится в сообщении.
В Минобороны России заявили о том, что Шойгу и Остин в телефонном разговоре "обсуждали вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес".
- Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину. Глава РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом обвинил НАТО в "опасных попытках освоения украинской территории" и попытке "переложить ответственность на плечи России".
- Впоследствии президент США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин провели новый телефонный разговор. США призвали к деэскалации на Донбассе и пригрозили последствиями.
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