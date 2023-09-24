Минобороны создало новые нарукавные знаки для десантно-штурмовых бригад
Министерство обороны Украины продолжает обновлять милитарную геральдику, поэтому создало новые нарукавные знаки для двух бригад десантно-штурмовых войск
Об этом сообщает ТГ-канал ведомства.
Для военных 71-й отдельной егерской бригады ДШВ создали нарукавный знак в виде геральдического щита пересеченного пониженно крутообразно красного и темно-зеленого цвета.
"Центральным элементом знака выступает симаргл, шагающий в красном поле и держащий золотой пламенный меч острием вниз. Специфику деятельности воинской части подчеркивает серебряный егерский рожок в сочетании с темно-зеленым цветом", - описывается в сообщении.
Утвердили также нарукавный знак для 82-й отдельной бригады ДШВ, изображающий серебряного вооруженного сокола в красном поле, а второй нарукавный знак к парадной униформе имеет вид красного геральдического щита с серебряным кантом.
Фото: Минобороны Украины
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