Минобороны создало новые нарукавные знаки для десантно-штурмовых бригад

Об этом сообщает ТГ-канал ведомства.

Для военных 71-й отдельной егерской бригады ДШВ создали нарукавный знак в виде геральдического щита пересеченного пониженно крутообразно красного и темно-зеленого цвета.

"Центральным элементом знака выступает симаргл, шагающий в красном поле и держащий золотой пламенный меч острием вниз. Специфику деятельности воинской части подчеркивает серебряный егерский рожок в сочетании с темно-зеленым цветом", - описывается в сообщении.

Утвердили также нарукавный знак для 82-й отдельной бригады ДШВ, изображающий серебряного вооруженного сокола в красном поле, а второй нарукавный знак к парадной униформе имеет вид красного геральдического щита с серебряным кантом.

Фото: Минобороны Украины