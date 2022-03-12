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Война с Россией: хроника
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Минобороны совместно с YouControl запустили платформу для оперативной помощи ВСУ

12 мартa, 2022 суббота
11:13
война с Россией

Министерство обороны Украины в коллаборции с аналитической системой YouControl и при поддержке Международного фонда "Возрождение" создали онлайн платформу "Люди для Украины"

Цель проекта – объединить и скоординировать действия всех волонтеров, работающих над обеспечением потребностей ВСУ и ТРО, а также задействованные в организации пунктов помощи пострадавшим. Платформа позволит МОУ в реальном времени отслеживать возможности волонтеров по закрытию конкретных потребностей для армии.

Как работает платформа

Волонтеры регистрируются на платформе people4ua.com . Далее – быстрая верификация через BankID для предотвращения рисков мошенничества и случаев ДРГ. Волонтер заполняет краткую анкету: какую помощь готов оказывать, в каких объемах, в каком населенном пункте, как быстро может закрыть потребность. Для удобства потребности разбиты по категориям: одежда, питание, транспорт, жилье, денежная помощь.

Имея соответствующую информацию, координаторы МОУ могут оперативно закрывать неотложную потребность. Платформа позволяет автоматизированно распределять помощь по территории всей Украины в те места, где она необходима и скоординировать логистику для быстрой доставки товаров и услуг.

Преимущества волонтерства на платформе "Люди для Украины"

  1. Быстрый способ передать помощь туда, где она необходима. Не нужно совершать холодных звонков, искать и расспрашивать. Модераторы платформы знают где и какая помощь нужна именно сейчас, так что "связывают" необходимые контакты за считанные минуты.

  2. Позволяет избежать хаотических закупок.

Централизованные оптовые закупки позволяют снять погрузку на продавцов и фонды помощи, а также строить более оптимальную логистику и отгружать помощь партиями, а не поштучно.

  1. Позволяет избежать мошенников.

К сожалению, в войну мошенники также активизируются. Во избежание махинации и фальсификаций вход в платформу происходит только после идентификации и проверки волонтеров. Модераторы платформы от МОУ оставляют за собой право не объясняя причин отказать в регистрации на платформе не прошедшему верификацию.

  1. Гарантия от МОУ о том, что помощь передана по назначению.

Специалисты Минобороны лично координируют предоставление и получение помощи и отчитываются об успешной реализации на платформе. На сайте можно просмотреть статус предоставленной вами помощи прямо в личном кабинете (запрос на оказание помощи, подтверждение по факту получения и т.п.).

  1. Сильное коммьюнити неравнодушных граждан.

Каждый из нас – капля в океане, но вместе мы превращаемся в сверхмощную волну, способную решить любую задачу. Платформа "Люди для Украины" создана именно для того, чтобы объединить всех волонтеров и направить их потенциал и силу именно туда, где их помощь наиболее необходима. Такой скоординированный волонтерский центр позволит Министерству обороны качественно распределять помощь по всей Украине, закрывая потребности ВСУ и ТРО по всей Украине.

Разработку, тестирование, доработку/улучшение проекта в соответствии с новыми потребностями МОУ обеспечивает компания YouControl. Безопасность данных платформ гарантирует Министерство обороны Украины. После войны портал "Люди для Украины" будет использоваться для распределения гуманитарной помощи на восстановление страны.

Зарегистрироваться на платформе

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