Минобороны совместно с YouControl запустили платформу для оперативной помощи ВСУ

Цель проекта – объединить и скоординировать действия всех волонтеров, работающих над обеспечением потребностей ВСУ и ТРО, а также задействованные в организации пунктов помощи пострадавшим. Платформа позволит МОУ в реальном времени отслеживать возможности волонтеров по закрытию конкретных потребностей для армии.



Как работает платформа

Волонтеры регистрируются на платформе people4ua.com . Далее – быстрая верификация через BankID для предотвращения рисков мошенничества и случаев ДРГ. Волонтер заполняет краткую анкету: какую помощь готов оказывать, в каких объемах, в каком населенном пункте, как быстро может закрыть потребность. Для удобства потребности разбиты по категориям: одежда, питание, транспорт, жилье, денежная помощь.

Имея соответствующую информацию, координаторы МОУ могут оперативно закрывать неотложную потребность. Платформа позволяет автоматизированно распределять помощь по территории всей Украины в те места, где она необходима и скоординировать логистику для быстрой доставки товаров и услуг.

Преимущества волонтерства на платформе "Люди для Украины"

Быстрый способ передать помощь туда, где она необходима. Не нужно совершать холодных звонков, искать и расспрашивать. Модераторы платформы знают где и какая помощь нужна именно сейчас, так что "связывают" необходимые контакты за считанные минуты. Позволяет избежать хаотических закупок.

Централизованные оптовые закупки позволяют снять погрузку на продавцов и фонды помощи, а также строить более оптимальную логистику и отгружать помощь партиями, а не поштучно.

Позволяет избежать мошенников.

К сожалению, в войну мошенники также активизируются. Во избежание махинации и фальсификаций вход в платформу происходит только после идентификации и проверки волонтеров. Модераторы платформы от МОУ оставляют за собой право не объясняя причин отказать в регистрации на платформе не прошедшему верификацию.

Гарантия от МОУ о том, что помощь передана по назначению.

Специалисты Минобороны лично координируют предоставление и получение помощи и отчитываются об успешной реализации на платформе. На сайте можно просмотреть статус предоставленной вами помощи прямо в личном кабинете (запрос на оказание помощи, подтверждение по факту получения и т.п.).

Сильное коммьюнити неравнодушных граждан.

Каждый из нас – капля в океане, но вместе мы превращаемся в сверхмощную волну, способную решить любую задачу. Платформа "Люди для Украины" создана именно для того, чтобы объединить всех волонтеров и направить их потенциал и силу именно туда, где их помощь наиболее необходима. Такой скоординированный волонтерский центр позволит Министерству обороны качественно распределять помощь по всей Украине, закрывая потребности ВСУ и ТРО по всей Украине.

Разработку, тестирование, доработку/улучшение проекта в соответствии с новыми потребностями МОУ обеспечивает компания YouControl. Безопасность данных платформ гарантирует Министерство обороны Украины. После войны портал "Люди для Украины" будет использоваться для распределения гуманитарной помощи на восстановление страны.



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