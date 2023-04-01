Минобороны сообщило результаты конкурса в антикоррупционный совет: список

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Комиссия по обеспечению проведения конкурса по формированию Общественного антикоррупционного совета Министерства обороны на заседании в пятницу, 31 марта утвердила результаты голосования за кандидатов в члены Антикорсовета Минобороны", - говорится в сообщении.

В частности, комиссия решила считать избранными следующих кандидатов:

Яровая Богдана Эдуардовна – 32 704 (голосов – ред.) Николаенко Татьяна Владимировна – 26 941 Свирко Олег Станиславович – 23 864 Шуба Анастасия Вадимовна – 23 170 Прудковских Виктор Вячеславович – 22 795 Кальницкий Виталий Владимирович – 22 580 Пионтковский Константин Анатольевич – 21 919 Грушовец Евгений Анатольевич – 21 731 Оджиковский Виталий Олегович – 21 532 Остапенко Дмитрий Николаевич – 21 295 Григорян Артак Володиевич – 20 996 Масюк Виталий Владимирович – 19 927 Кривошея Геннадий Григорьевич – 1 990 Геращенко Александр Владимирович – 1 939 Трегуб Елена Николаевна – 1 664

Сообщается, что заключение комиссии было передано на рассмотрение Минобороны.

В то же время госсекретарь Минобороны Константин Ващенко сообщил, что в министерство поступило более 10 обращений, содержащих жалобы и апелляции на результаты голосования от 11 участников конкурса и общественных организаций.

Конкурсная процедура, по мнению заявителей, содержит ряд нарушений и признаков конфликта интересов на стадии подготовки, а также признаков сговора и неправомерного вмешательства в процесс во время голосования.

Заявители обращаются в Минобороны и требуют не принимать решения о составе Совета.

Таким образом решение о формировании соответствующего Совета и утверждении его персонального состава будет принято после рассмотрения всех поступивших обращений.

Совет обретет полномочия после соответствующего решения МО, о чем сообщат позже.