Минобороны сообщило результаты конкурса в антикоррупционный совет: список
В Министерстве обороны сообщили результаты онлайн-голосования за кандидатов в Общественный антикоррупционный совет при МОУ и опубликовали список из 15 избранных
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Комиссия по обеспечению проведения конкурса по формированию Общественного антикоррупционного совета Министерства обороны на заседании в пятницу, 31 марта утвердила результаты голосования за кандидатов в члены Антикорсовета Минобороны", - говорится в сообщении.
В частности, комиссия решила считать избранными следующих кандидатов:
- Яровая Богдана Эдуардовна – 32 704 (голосов – ред.)
- Николаенко Татьяна Владимировна – 26 941
- Свирко Олег Станиславович – 23 864
- Шуба Анастасия Вадимовна – 23 170
- Прудковских Виктор Вячеславович – 22 795
- Кальницкий Виталий Владимирович – 22 580
- Пионтковский Константин Анатольевич – 21 919
- Грушовец Евгений Анатольевич – 21 731
- Оджиковский Виталий Олегович – 21 532
- Остапенко Дмитрий Николаевич – 21 295
- Григорян Артак Володиевич – 20 996
- Масюк Виталий Владимирович – 19 927
- Кривошея Геннадий Григорьевич – 1 990
- Геращенко Александр Владимирович – 1 939
- Трегуб Елена Николаевна – 1 664
Сообщается, что заключение комиссии было передано на рассмотрение Минобороны.
В то же время госсекретарь Минобороны Константин Ващенко сообщил, что в министерство поступило более 10 обращений, содержащих жалобы и апелляции на результаты голосования от 11 участников конкурса и общественных организаций.
Конкурсная процедура, по мнению заявителей, содержит ряд нарушений и признаков конфликта интересов на стадии подготовки, а также признаков сговора и неправомерного вмешательства в процесс во время голосования.
Заявители обращаются в Минобороны и требуют не принимать решения о составе Совета.
Таким образом решение о формировании соответствующего Совета и утверждении его персонального состава будет принято после рассмотрения всех поступивших обращений.
Совет обретет полномочия после соответствующего решения МО, о чем сообщат позже.
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