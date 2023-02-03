Об этом в интервью АрмияИнформ рассказал начальник Главного управления земель обороны и фондов Минобороны Борис Закутний.

По его словам, Главное управление осуществляет общую организацию и координацию работы по строительству и обустройству Совместного центра по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации, обучению персонала, связанному с эксплуатацией турецких БПЛА Bayraktar.

"На этом этапе я четко могу говорить, что этот проект уже имплементирован в украинское законодательство, ведь работе предшествовало заключение Меморандума о сотрудничестве между Минобороны и компанией BAYKAR MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI. И отдельно, для создания благоприятных условий строительства и обустройства Украины приняла Закон "О ратификации Рамочного соглашения между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях", – рассказал Закутний.

Он также подчеркнул, что Минобороны по результатам переговоров с инвесторами и всеми заинтересованными сторонами согласовало местонахождение Центра. Также был разработан проект Дорожной карты по передаче в пользование земельного участка и осуществлено урегулирование вопросов дальнейшего совместного использования аэродрома.