Зеркальный ответ: Украина будет рассматривать суда, следующие к подконтрольным РФ портам Черного моря, как военные цели
Министерство обороны объявило, что с 21 июля все суда, следующие к акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских портов на временно оккупированной территории, Украина может рассматривать как военные грузы
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины .
Отмечается, что такой режим начнет действовать с 00.00 21 июля. Минобороны также предупреждает о соответствующих рисках, вытекающих из этого режима.
"Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как таковые , перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", - говорится в заявлении.
Кроме того, теперь судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальским проливом Украины запрещено как опасное, с 05:00 20 июля 2023 года. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована.
Минобороны объясняет, что такое решение принято в связи с тем, что "Кремль превратил Черное море в зону опасности", в первую очередь для российских судов и судов, следующих в акваторию Черного моря в направлении морских портов РФ и временно оккупированных украинских портов.
"Ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство. Судьба крейсера "Москва" доказывает, что у Силы обороны Украины есть необходимы средства для отражения российской агрессии на море", - говорится в заявлении.
Прекращение Россией действия "зернового соглашения"
16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор, даже несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации ООН.
В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.
18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.
19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.
В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины. В тот же день Путин назвал условия возвращения РФ к "зерновому соглашению" и потребовал их немедленного исполнения.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил , что единственным ответом Евросоюза на угрозы РФ обстреливать украинские суда с зерном может быть только увеличение военной помощи Украине.
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