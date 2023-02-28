Об этом информирует Romania Journal .

"Неправдиво (и с явной целью вызвать панику) видеоматериал от 27 февраля 2023 года преподносится как "перемещение румынских систем противовоздушной обороны к границе с Республикой Молдова сегодня утром", - говорится в заявлении минобороны Румынии.

В интернете распространяют видео системы HIMARS и Gepard из румынских военных подразделений, которое подписывают, как перегруппировку до границ с Молдовой.

Министерство национальной обороны Румынии сообщает, что материал был сделан в конце ноября 2022 года в центре Алба-Юлии по случаю подготовки к военной церемонии, организованной во время празднования национального Дня страны 1 декабря.

Отмечается, что многие пользователи, комментировавшие это сообщение, "заметили, что видео на самом деле - старая запись, и они также правильно указали реальное место съемки, даже призывали пользователей не распространять фейк".