Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на анонимный источник из Минобороны РФ.

"Российское военное ведомство заказало у промышленности дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон", - говорится в материале.

Первый контракт на производство партии "Цирконов" был подписан летом 2021 года. Дополнительный контракт – якобы этой осенью. По словам источника из министерства, в дополнительном контракте говорится о нескольких десятках ракет, срок его выполнения – 2023 год.

Известно, что гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" разработана в "НПО машиностроении". Ее точные характеристики не раскрываются. Однако известно, что она способна развивать скорость до 8 махов (свыше 9,5 тысяч километров в час).

30 ноября 2021 г. военный флот РФ в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия провел стрельбу ракетой "Циркон". Ракету запустили из акватории Белого моря по мишени на морской позиции, находившейся на расстоянии более 400 км. Минобороны РФ назвало испытание успешным.

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