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Минобороны России цинично лжет о Буче: "Ни один из мирных жителей не пострадал"

3 апреля, 2022 воскресенье
18:34
война с Россией Буча. 2 апреля 2022 года

Министерство обороны страны-агрессора категорически отрицает подтвержденные международными правозащитными организациями факты массовой казни сотен жителей райцентра Буча в Киевской области во время пребывания там российских войск

Соответствующее заявление обнародовано МО РФ сегодня, 3 апреля 2022 года, передает Еспресо.TV .

"Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-либо "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией. За время пребывания данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий", - настаивают оккупанты.

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По их словам, людей они якобы нигде не удерживали, руки им не связывали и в таком состоянии не расстреливали.

"В Буче местные жители свободно передвигались по городу", - утверждают в Минобороны РФ.

  • Напомним, после вытеснения из Бучи российских захватчиков там было обнаружено около 300 расстрелянных гражданских лиц. Многие из них были со связанными руками.
  • Военные преступления россиян против мирного населения Украины задокументированы Human Rights Watch.


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