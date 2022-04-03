Минобороны России цинично лжет о Буче: "Ни один из мирных жителей не пострадал"
Министерство обороны страны-агрессора категорически отрицает подтвержденные международными правозащитными организациями факты массовой казни сотен жителей райцентра Буча в Киевской области во время пребывания там российских войск
Соответствующее заявление обнародовано МО РФ сегодня, 3 апреля 2022 года, передает Еспресо.TV .
"Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-либо "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией. За время пребывания данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий", - настаивают оккупанты.
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По их словам, людей они якобы нигде не удерживали, руки им не связывали и в таком состоянии не расстреливали.
"В Буче местные жители свободно передвигались по городу", - утверждают в Минобороны РФ.
- Напомним, после вытеснения из Бучи российских захватчиков там было обнаружено около 300 расстрелянных гражданских лиц. Многие из них были со связанными руками.
- Военные преступления россиян против мирного населения Украины задокументированы Human Rights Watch.
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