Минобороны России цинично лжет о Буче: "Ни один из мирных жителей не пострадал"

Соответствующее заявление обнародовано МО РФ сегодня, 3 апреля 2022 года, передает Еспресо.TV .



"Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-либо "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией. За время пребывания данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий", - настаивают оккупанты.



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По их словам, людей они якобы нигде не удерживали, руки им не связывали и в таком состоянии не расстреливали.



"В Буче местные жители свободно передвигались по городу", - утверждают в Минобороны РФ.

Напомним, после вытеснения из Бучи российских захватчиков там было обнаружено около 300 расстрелянных гражданских лиц. Многие из них были со связанными руками.

Военные преступления россиян против мирного населения Украины задокументированы Human Rights Watch.



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