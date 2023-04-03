Минобороны России пытается восстановить репутацию бригады, которая стала синонимом неудач в Украине, - британская разведка
Министерство обороны РФ проводит целенаправленную информационную операцию по восстановлению репутации 155-й морской пехотной бригады, ставшей синонимом недавних российских неудач в Украине
Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в понедельник, 3 апреля.
Отмечается, что в течение марта 2023 года деятельность 155-й морской пехотной бригады освещали с помощью наиболее распространяемых видеозаписей боевых действий россиян, которые снимали камерами на шлемах. Также бригаду посетил российский пропагандист Владимир Соловьев.
Кроме того, звучали публичные заявления о том, что соединение пребывает в "приподнятом настроении и преисполнено решимости достичь поставленных целей". Также распространялись кадры, на которых видно, как 155-ю бригаду переоснащают на модифицированные танки.
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На самом деле 155-й бригаде, вероятно, давали статус непригодной для ведения боевых действий по меньшей мере дважды за последние шесть месяцев из-за участия в тактически ошибочных лобовых атаках под Угледаром в Донецкой области, отмечают в сводке.
Усилия минобороны РФ по восстановлению имиджа бригады, вероятно, отражают обеспокоенность тем, что ее неудачи все чаще связывают с российским высшим военным руководством, считают в британском ведомстве.
- 5 марта в Генштабе сообщили о том, что после сокрушительных потерь руководство и военнослужащие 155-й бригады морской пехоты ВС РФ отказываются снова идти в наступление на Угледарском направлении без какого-либо обеспечения и подготовки.
- Также сообщалось, что, по словам российского пропагандиста Соловьева, спецслужбы РФ должны выяснить, кто передал ВСУ информацию о его передвижении по оккупированной территории Донецкой области.
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