Минобороны России "предупредило" о теракте: возможны провокации в Славянске
Министерство обороны России анонсировало теракт в Славянске, в ближайшие дни оккупанты могут взорвать емкости с химически опасным веществом
Об этом сообщает Министерство обороны России в телеграмме .
В сообщении Минобороны "предупреждает" об очередном теракте, который якобы готовят Вооруженные силы Украины в Славянске.
"На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом - гексаном, общим объемом более 120 тонн. В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов", - пишет российское министерство.
Россия неоднократно "анонсировала" теракты, в которых обвиняла Украину, после чего сама же наносила ракетные удары или совершала химические атаки в украинских городах.
Также оккупанты в очередной раз заявили, что российская армия "не наносит ударов по объектам гражданской инфраструктуры".
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