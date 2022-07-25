Об этом сообщает Министерство обороны России в телеграмме .

В сообщении Минобороны "предупреждает" об очередном теракте, который якобы готовят Вооруженные силы Украины в Славянске.

"На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом - гексаном, общим объемом более 120 тонн. В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов", - пишет российское министерство.

Россия неоднократно "анонсировала" теракты, в которых обвиняла Украину, после чего сама же наносила ракетные удары или совершала химические атаки в украинских городах.

Также оккупанты в очередной раз заявили, что российская армия "не наносит ударов по объектам гражданской инфраструктуры".

Российские военные анонсировали взрыв или обстрел Криворожской теплоэлектростанции в Днепропетровской области.

РосСМИ распространили новые фейки о возможных провокациях ВСУ в Славянске.

Российские пропагандистские СМИ распространили ряд фиктивных новостей и дезинформации.

В России анонсируют провокацию с подрывом больницы в Харькове, чтобы обвинить украинских военных.

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