Минобороны России говорит, что Украина готовит провокацию по радиоактивному "локальному заражению местности"
Минобороны РФ заявило, что Украина готовит провокацию с радиоактивным "локальным заражением местности", чтобы обвинить в этом российскую армию
Об этом сообщает министерство обороны РФ.
Отмечается, что для этого с территории одного из европейских государств в Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами, которые будут использованы для инсценировки локального заражения на украинских территориях.
Минобороны России заявляет, что это делается с целью "обвинить Российскую Федерацию в грубом нарушении обязательств Конвенции о ядерной безопасности". Заявляется, что эта "провокация" приурочена к началу работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН.
"Целью провокации является обвинение Вооруженных Сил Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, которые привели к утечке радиоактивных веществ и заражению местности", - говорится в сообщении.
- Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что в настоящее время Россия не придерживается договоренностей по Женевским конвенциям, а только "занимается провокациями".
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