Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что для этого с территории одного из европейских государств в Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами, которые будут использованы для инсценировки локального заражения на украинских территориях.

Минобороны России заявляет, что это делается с целью "обвинить Российскую Федерацию в грубом нарушении обязательств Конвенции о ядерной безопасности". Заявляется, что эта "провокация" приурочена к началу работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН.

"Целью провокации является обвинение Вооруженных Сил Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, которые привели к утечке радиоактивных веществ и заражению местности", - говорится в сообщении.