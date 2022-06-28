Минобороны России "анонсировало" химическую атаку на Одесщине
Россия "анонсировала" химическую атаку в Одесской области и планирует обвинить в этом ВСУ
Об этом сообщает министерство обороны РФ со ссылкой на так называемый межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.
Минобороны заявляет, что Украина якобы готовит провокации по обвинению вооруженных сил РФ в применении химического оружия против гражданских людей.
В российском министерстве заявляют, что для этого в санаторий министерства здравоохранения Украины "Приморский" (Курортное, Одесская область) 18 июня приехали сотрудники СБУ. Они якобы "разрабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (ядовитыми) веществами".
Также минобороны РФ "предупреждает" Запад, ООН, Красный Крест и Организацию по запрету химического оружия, что сообщения о подобных "провокациях" будут широко тиражироваться в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах.
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- 15 апреля президент Украины обратился к президенту США с прямым призывом, чтобы Соединенные Штаты применили к России одну из самых мощных и дальновидных санкций в американском арсенале, признали РФ государством-спонсором терроризма.
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