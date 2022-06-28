Об этом сообщает министерство обороны РФ со ссылкой на так называемый межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

Минобороны заявляет, что Украина якобы готовит провокации по обвинению вооруженных сил РФ в применении химического оружия против гражданских людей.



В российском министерстве заявляют, что для этого в санаторий министерства здравоохранения Украины "Приморский" (Курортное, Одесская область) 18 июня приехали сотрудники СБУ. Они якобы "разрабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (ядовитыми) веществами".



Также минобороны РФ "предупреждает" Запад, ООН, Красный Крест и Организацию по запрету химического оружия, что сообщения о подобных "провокациях" будут широко тиражироваться в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах.

24 июня Комитет Сената США одобрил резолюцию о признании РФ страной-спонсором терроризма.

15 апреля президент Украины обратился к президенту США с прямым призывом, чтобы Соединенные Штаты применили к России одну из самых мощных и дальновидных санкций в американском арсенале, признали РФ государством-спонсором терроризма.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb