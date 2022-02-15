Минобороны РФ заявило об отводе части войск от границы Украины
Министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "после окончания учений"
Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.
По словам Конашенкова, подразделения Южного и Западного военных округов уже приступили к погрузке на транспорт и отправятся сегодня, 15 февраля.
"По мере окончания мер боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом к пунктам постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, которые выполнили задание, уже приступили к загрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои военные гарнизоны" , – заявил представитель Минобороны.
Издание отмечает, что 25 января Западный и Южный военные округа РФ приступили к "проверке боеспособности на фоне кризисных отношений с НАТО". Проверка предусматривала передислокацию подразделений на полигоны, включая удаленные.
Конашенков также заявил, что на российско-белорусские учения "Союзная решимость", проходящие на полигоне Обуз-Лесневский в Белоруссии, были приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в республике и представители СМИ. По его словам, 19 февраля в рамках учений там пройдут боевые стрельбы.
Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона поверит в отвод российских войск, когда будет иметь наглядные доказательства.
"Из Российской федерации постоянно раздаются разные заявления, поэтому у нас уже есть правило: "не услышим – тогда поверим, а увидим – тогда поверим", – сказал Кулеба.
- Напомним, что президент России Владимир Путин за последние несколько дней прибавил дополнительный военный потенциал вдоль границы с Украиной, а также в районе Беларуси.
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что вдоль украинской границы собралось около 120 тыс. российских военных, объединенных в 85-87 батальонно-тактических групп, и сейчас фиксируется их постоянное перемещение.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.11
Покупка 28.11Продажа 28.56
-
EUR
Покупка 31.84Продажа 32.47
- Актуальное
- Важное