Минобороны РФ заявило об отводе части войск от границы Украины

Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.



По словам Конашенкова, подразделения Южного и Западного военных округов уже приступили к погрузке на транспорт и отправятся сегодня, 15 февраля.



"По мере окончания мер боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом к пунктам постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, которые выполнили задание, уже приступили к загрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои военные гарнизоны" , – заявил представитель Минобороны.



Издание отмечает, что 25 января Западный и Южный военные округа РФ приступили к "проверке боеспособности на фоне кризисных отношений с НАТО". Проверка предусматривала передислокацию подразделений на полигоны, включая удаленные.



Конашенков также заявил, что на российско-белорусские учения "Союзная решимость", проходящие на полигоне Обуз-Лесневский в Белоруссии, были приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в республике и представители СМИ. По его словам, 19 февраля в рамках учений там пройдут боевые стрельбы.



Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона поверит в отвод российских войск, когда будет иметь наглядные доказательства.



"Из Российской федерации постоянно раздаются разные заявления, поэтому у нас уже есть правило: "не услышим – тогда поверим, а увидим – тогда поверим", – сказал Кулеба.

Напомним, что президент России Владимир Путин за последние несколько дней прибавил дополнительный военный потенциал вдоль границы с Украиной, а также в районе Беларуси.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что вдоль украинской границы собралось около 120 тыс. российских военных, объединенных в 85-87 батальонно-тактических групп, и сейчас фиксируется их постоянное перемещение.

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