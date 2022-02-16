Минобороны РФ заявило об отводе части войск из Крыма
В среду, 16 февраля, министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа
Об этом сообщает сайт Минобороны РФ .
"Подразделения Южного военного округа, завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом", - говорится в заявлении Минобороны РФ.
Российское министерство отметило, что бронетехнику на гусеничном ходу – танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки – погрузили на железнодорожные платформы.
"Военными эшелонами боевую технику и военнослужащих доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей", - заявили в Минобороны РФ.
Кроме того, прессслужба российского военного ведомства обнародовала видео, на котором загруженный бронетехникой поезд пересекает мост через Керченский пролив.
- Напомним, накануне Минобороны РФ заявило об отводе части войск Южного и Западного военных округов от границы Украины.
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