Минобороны РФ заявило об отводе части войск из Крыма

Об этом сообщает сайт Минобороны РФ .



"Подразделения Южного военного округа, завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом", - говорится в заявлении Минобороны РФ.



Российское министерство отметило, что бронетехнику на гусеничном ходу – танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки – погрузили на железнодорожные платформы.



"Военными эшелонами боевую технику и военнослужащих доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей", - заявили в Минобороны РФ.



Кроме того, прессслужба российского военного ведомства обнародовала видео, на котором загруженный бронетехникой поезд пересекает мост через Керченский пролив.

Напомним, накануне Минобороны РФ заявило об отводе части войск Южного и Западного военных округов от границы Украины.