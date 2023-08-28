Минобороны РФ заявило об атаке дронов и работе ПВО в Крыму

Об этом сообщает пресс-служба российского минобороны.

Ведомство РФ традиционно обвинило Украину в атаке беспилотниками самолетного типа.

Отмечается, что примерно в 10:30 два беспилотных летательных аппарата якобы были уничтожены средствами ПВО над территорией Крыма.

Позже глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов сообщил, что противовоздушная оборона якобы сбила два разведывательных БПЛА на севере и западе полуострова.

"Сохраняйте спокойствие и доверяйте официальным источникам информации", - написал гауляйтер Аксенов.