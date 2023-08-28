Минобороны РФ заявило об атаке дронов и работе ПВО в Крыму
В понедельник, 28 августа, министерство обороны России заявило, что якобы над территорией временно оккупированного Крыма противовоздушная оборона сбила два украинских дрона
Об этом сообщает пресс-служба российского минобороны.
Ведомство РФ традиционно обвинило Украину в атаке беспилотниками самолетного типа.
Отмечается, что примерно в 10:30 два беспилотных летательных аппарата якобы были уничтожены средствами ПВО над территорией Крыма.
Позже глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов сообщил, что противовоздушная оборона якобы сбила два разведывательных БПЛА на севере и западе полуострова.
"Сохраняйте спокойствие и доверяйте официальным источникам информации", - написал гауляйтер Аксенов.
- Кроме того, под утро 28 августа министерство обороны России заявило о якобы атаке украинских беспилотников самолетного типа по объектам Брянской и Московской областей и их сбитии.
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