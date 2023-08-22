Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении разведывательного катера ВСУ в районе газодобывающих установок в Черном море
Во вторник, 22 августа, в министерстве обороны РФ заявили о якобы уничтожении разведывательного катера Вооруженных Сил Украины в районе газодобывающих установок в Черном море
Об этом сообщили в telegram-канале.
"Сегодня ночью экипаж самолета Су-30см морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря уничтожил разведывательный катер Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Украинская сторона пока не прокомментировала подобные заявления россиян.
- В ночь на 22 августа произошла очередная атака беспилотников на Москву. Власти сообщают о четырех беспилотниках, которые сбили ПВО. Есть поврежденные дома и автомобили.
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