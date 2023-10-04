Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 31 дрона над тремя областями России
В среду, 4 октября, министерство обороны России заявило о якобы атаке дронов по Белгородской, Брянской и Курской областям. Российская ПВО якобы уничтожила 31 БПЛА
Об этом заявляет минобороны РФ.
Ночью 4 октября пресечены попытки "киевского режима" совершить "террористические атаки" по объектам на территории Российской Федерации, говорится в сообщении.
Отмечается, что средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей якобы перехвачен и уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
- Утром в воскресенье, 1 октября, Россия обвинила Украину в обстреле центрального рынка в Шебекино Белгородской области, в результате чего пострадали 3 человека. Также в РФ заявили об атаке дронов на Смоленскую область и Краснодарский край, а в Сочи дроны попали по стоянке российских вертолетов.
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