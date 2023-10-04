Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 31 дрона над тремя областями России

Об этом заявляет минобороны РФ.

Ночью 4 октября пресечены попытки "киевского режима" совершить "террористические атаки" по объектам на территории Российской Федерации, говорится в сообщении.

Отмечается, что средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей якобы перехвачен и уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.