Минобороны РФ заявило о якобы сбитии трех БПЛА в Калужской и Брянской областях

Об этом сообщает Миноборона РФ в telegram.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным министерства, два беспилотника якобы были уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области. А еще один, как отмечают в сообщении, украинский БПЛА был обнаружен и уничтожен над территорией Калужской области.