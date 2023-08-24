Минобороны РФ заявило о якобы сбитии трех БПЛА в Калужской и Брянской областях
В четверг, 24 августа, министерство обороны России обвинило Украину в атаке тремя беспилотниками по Калужской и Брянской областях
Об этом сообщает Миноборона РФ в telegram.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным министерства, два беспилотника якобы были уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области. А еще один, как отмечают в сообщении, украинский БПЛА был обнаружен и уничтожен над территорией Калужской области.
- В среду, 23 августа, оккупационные власти Донецка обвинили Украину в массированном обстреле центральной части города. По данным "мэра", якобы повреждено здание школы.
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