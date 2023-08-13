Минобороны РФ заявило о сбитии украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями
Утром воскресенья, 13 августа, министерство обороны России в очередной раз сообщило о якобы успешном сбитии украинских беспилотников над территорией Курской и Белгородской областей
Об этом говорится в сообщении российского минобороны.
Там подчеркивают, что около 11 часов утра по московскому времени "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации".
Так, российские средства ПВО будто бы обнаружили дрон и уничтожили его над территорией Белгородской области. По данным минобороны РФ, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.
Впоследствии от российского военного ведомства поступило сообщение об еще одном сбитии украинского БПЛА. Через полчаса после первого инцидента силы ПВО России якобы сбили еще один дрон над Курской областью.
Подтверждения этой информации от украинской стороны пока не поступало.
- К тому же вечером субботы, 12 августа, Россия снова обвинила Украину в атаке беспилотниками – над Белгородской областью российская противовоздушная оборона якобы уничтожила украинский ударный дрон.
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