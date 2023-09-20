Минобороны РФ заявило о гибели своих "миротворцев" в Нагорном Карабахе

Об этом говорится в телеграме учреждения.

Отмечается, что автомобиль с российскими военными подвергся обстрелу из стрелкового оружия при возвращении с базы в населенном пункте Джанятаг. Сообщается, что все находившиеся в автомобиле военные погибли, однако точное их количество неизвестно.

"Антитеррористическая операция" Азербайджана в Нагорном Карабахе

Во вторник, 19 сентября, министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутут, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.

Отмечается, что 17 пострадавших получили медицинскую помощь и были выписаны, другие пострадавшие продолжают лечение после получения легких телесных повреждений. Один человек был прооперирован.

Канада призвала немедленно прекратить бои и воздержаться Азербайджану от действий, угрожающих населению региона.

В сообщении МО Азербайджана утром говорится, что "локальные антитеррористические мероприятия успешно продолжаются" и добавили, что ситуация находится под контролем их военных. Там снова призвали ВС Армении в регионе сложить оружие и обвинили их в вооружении гражданских.

Так называемый МИД непризнанного Нагорного Карабаха заявил в среду утром, что столица Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди) и другие населенные пункты подвергаются массированным артиллерийским, ракетным обстрелам и авиаударам.

Ночью госсекретарь США Энтони Блинкэн провел переговоры с лидерами стран.

Он призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева немедленно прекратить ведение боевых действий в регионе Нагорного Карабаха и сказал премьер-министру Армении Пашиняну, что Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность страны.

Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов на брифинге вечером 19 сентября сказал, что Вооруженные силы Азербайджана в Карабахе взяли под контроль более 60 боевых позиций армянских сил.

Министерство иностранных дел предостерегло граждан Украины в связи с обострением ситуации безопасности в регионе Карабаха. Там призвали воздержаться от поездок в регион и избегать скоплений людей в Ереване.

Вечером Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием остановить обстрел гражданских со стороны Азербайджана. В частности, Ереван потребовал обязать Баку прекратить обстрелы всех гражданских объектов, населенных пунктов и населения.

В среду, 20 сентября, власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня по предложению российских миротворцев. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.