Минобороны РФ заявило о депортации 2 млн украинцев

Об этом сообщает российское издание ТАСС.

"Всего с начала российской спецоперации было эвакуировано 2 101 613 человека, в том числе 333 073 ребенка", - говорится в сообщении.

По словам Мизинцева, в течение суток 25 июня из Украины в Россию вывезли более 25 тысяч человек.

"За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуировали 25 674 человека, в том числе 3 803 ребенка", - сказал Мизинцев.

Данные ООН о нахождении беженцев за границей свидетельствуют, что на территории РФ находятся 1 305 018 украинцев.

"Статистика состоит в основном из данных, предоставленных органами власти. Хотя были сделаны все усилия, чтобы обеспечить проверку всей статистической информации, цифры приблизительны", - говорится в сообщении.

Вице-премьер Ирина Верещук 25 июня рассказала, что части депортированных людей, прошедших фильтрационные лагеря, удается выехать с территории РФ в Латвию и Эстонию. Она отметила, что сейчас для них разрабатываются маршруты возвращения в Украину. Им разрешили въезд без документов, удостоверяющих личность.

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