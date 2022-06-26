Минобороны РФ заявило о депортации 2 млн украинцев
Михаил Мизинцев, возглавляющий координационный штаб России по гуманитарному реагированию в Украине, сообщил, что в Россию "эвакуировали" более 2 млн украинцев, среди них более 300 тыс. детей
Об этом сообщает российское издание ТАСС.
"Всего с начала российской спецоперации было эвакуировано 2 101 613 человека, в том числе 333 073 ребенка", - говорится в сообщении.
По словам Мизинцева, в течение суток 25 июня из Украины в Россию вывезли более 25 тысяч человек.
"За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуировали 25 674 человека, в том числе 3 803 ребенка", - сказал Мизинцев.
Данные ООН о нахождении беженцев за границей свидетельствуют, что на территории РФ находятся 1 305 018 украинцев.
"Статистика состоит в основном из данных, предоставленных органами власти. Хотя были сделаны все усилия, чтобы обеспечить проверку всей статистической информации, цифры приблизительны", - говорится в сообщении.
- Вице-премьер Ирина Верещук 25 июня рассказала, что части депортированных людей, прошедших фильтрационные лагеря, удается выехать с территории РФ в Латвию и Эстонию. Она отметила, что сейчас для них разрабатываются маршруты возвращения в Украину. Им разрешили въезд без документов, удостоверяющих личность.
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