Минобороны РФ заявило, что Украина готовит вооруженную провокацию в Приднестровье, в Молдове опровергают
Российское министерство обороны обвинило Украину в подготовке вооруженной провокации на территории Приднестровья, а власти Молдовы опровергли это
Об этом Минобороны РФ написало в телеграме.
Министерство обороны РФ опубликовало сообщение, обвинившее украинские власти в подготовке вооруженной провокации в Приднестровье: "Как повод для вторжения планируется инсценировка наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого украинские диверсанты, участвующие в постановочном вторжении, будут переодеты в форму военнослужащих ВС Российской Федерации".
На что канал с информацией от правительства Молдовы в телеграме опроверг эти тезисы.
"Власти не подтверждают информацию, распространенную сегодня утром министерством обороны России. Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова", - утвердили в пресс-службе.
- Руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что риск вторжения РФ на молдавскую территорию сохраняется и может реализоваться уже в 2023 году, но это будет зависеть от хода боевых действий в Украине.
- Украинская разведка перехватила план Кремля по разрушению политической ситуации в Молдове: Москва планировала уничтожить в стране демократию и захватить власть – в Кишиневе подтвердили эту информацию.
- Представитель МИД РФ Мария Захарова утвердила, будто Кремль не пытался совершить госпереворот в Молдове, вместо этого Киев хочет втянуть своего соседа в войну с Россией.
- Премьер-министр Молдовы Дорин Речан, на фоне информации о планах РФ открыть новый фронт в стране, заявил, что власти выступают за мирное урегулирование приднестровского конфликта.
- Аналитики ISW утвердили, что Владимир Путин может продвигать нарративы по "историческим границам" для оправдания агрессии против Молдовы и стран Центральной Азии.
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