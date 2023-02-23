Об этом Минобороны РФ написало в телеграме.

Министерство обороны РФ опубликовало сообщение, обвинившее украинские власти в подготовке вооруженной провокации в Приднестровье: "Как повод для вторжения планируется инсценировка наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого украинские диверсанты, участвующие в постановочном вторжении, будут переодеты в форму военнослужащих ВС Российской Федерации".

На что канал с информацией от правительства Молдовы в телеграме опроверг эти тезисы.

"Власти не подтверждают информацию, распространенную сегодня утром министерством обороны России. Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова", - утвердили в пресс-службе.