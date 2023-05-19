Минобороны РФ заявило, что Шойгу приехал на оккупированную часть Запорожской области
Министерство обороны РФ заявило, что глава Сергей Шойгу посетил оккупированные территории Украины: был у оккупантов на запорожском направлении
Об этом говорится в пресс-релизе минобороны РФ.
Там заявили о том, что на командном пункте Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба по поводу "текущей обстановки, характера действий противника и выполнения российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях".
Кроме того, он провел совещание с командующим группировкой, поставил командующему и командирам задачу "продолжать активное ведение комплексной разведки".
Также министр приказал обеспечить войска на фронте всем необходимым и безопасно размещать личный состав.
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