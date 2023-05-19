Минобороны РФ заявило, что Шойгу приехал на оккупированную часть Запорожской области

Об этом говорится в пресс-релизе минобороны РФ.

Там заявили о том, что на командном пункте Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба по поводу "текущей обстановки, характера действий противника и выполнения российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях".

Кроме того, он провел совещание с командующим группировкой, поставил командующему и командирам задачу "продолжать активное ведение комплексной разведки".

Также министр приказал обеспечить войска на фронте всем необходимым и безопасно размещать личный состав.