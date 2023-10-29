Минобороны РФ заявило, что ночью ПВО сбило над Крымом 36 беспилотников
В ночь на воскресенье, 29 октября, над территорией временно оккупированного Крыма противовоздушная оборона России якобы сбила 36 беспилотников
Об этом заявили в министерстве обороны России.
По их словам, ночью россияне отразили атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
Средства российской ПВО вроде бы сбили 36 беспилотников над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.
- В то же время этой же ночью российские войска запустили по Украине 5 ударных дронов и управляемую авиационную ракету Х-59. Воздушные силы уничтожили все российские беспилотники.
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