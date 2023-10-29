Минобороны РФ заявило, что ночью ПВО сбило над Крымом 36 беспилотников

Об этом заявили в министерстве обороны России.

По их словам, ночью россияне отразили атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

Средства российской ПВО вроде бы сбили 36 беспилотников над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.