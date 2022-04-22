Об этом сообщает российское государственное информагентство ТАСС.

"Из членов экипажа крейсера "Москва" погиб один человек. Из крейсера "Москва" было эвакуировано 396 членов экипажа", - говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве РФ добавили, что 27 человек из экипажа крейсера "Москва" пропали без вести.

Напомним, Минобороны Украины внесло затонувший крейсер "Москва" в список подводного культурного наследия Украины.

21 апреля по сообщениям ОК Юг, на месте затопления крейсера "Москва" россияне производили поисковые работы.

21 апреля журналисты программы "Схемы" обнародовали рассказ матери уцелевшего моряка из флагмана ЧФ. Сын рассказал ей, что знает о 40 погибших.

Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами из комплекса "Нептун".

Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул.

16 апреля в Пентагоне подтвердили, что ракеты "Нептун" поразили российский военный корабль "Москва", прежде чем он затонул.

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