Минобороны РФ заявило, что "маневры" армии оккупантов в Херсонской области идут "по плану"
Министерство обороны РФ, говоря о перемещении оккупантов с правого берега Херсонской области на левый, заявило, что "маневр" осуществляется "по плану"
Об этом 10 ноября сказал спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Совершается маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом", - заявил он.
Россияне не акцентируют внимание на Херсоне, хотя город полностью расположен на правом берегу Днепра. В то же время Конашенков говорит о "николаевско-криворожском направлении".
- 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
- В Минобороны Украины заявили , что говорить об уходе войск РФ преждевременно.
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