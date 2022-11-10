Об этом 10 ноября сказал спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Совершается маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом", - заявил он.

Россияне не акцентируют внимание на Херсоне, хотя город полностью расположен на правом берегу Днепра. В то же время Конашенков говорит о "николаевско-криворожском направлении".

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

В Минобороны Украины заявили , что говорить об уходе войск РФ преждевременно.

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