Об этом сообщило российское пропагандистское медиа РИА Новости.

"Самой вероятной причиной разрушения Спасо-Преображенского храма в Одессе стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В минобороны РФ также подчеркнули, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры якобы осуществляется на основе "тщательно проверенной и подтвержденной информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, объектов культурного и исторического наследия".

При этом в Минобороны РФ заявили , что информация о попадании в Спасо-Преображенский собор в Одессе якобы не соответствует действительности, а все атакованные "объекты" якобы были на безопасной дистанции от храмового комплекса.

Очередной фейк роспропаганды прокомментировал Центр противодействия дезинформации.

Там отметили, что к сообщению со словами обвинения Украины враг добавляет видео поврежденного храма, которое якобы является доказательством причастности украинской стороны к этому преступлению.

На самом же деле, по словам главы Одесской районной военной администрации Юрия Крука, ночью 23 июля российские оккупанты нанесли самый масштабный удар по историческому центру города. Также он добавил, что "нелюди попали по гражданской инфраструктуре, жилым домам и практически разрушили самый большой собор юга Украины".

В ЦПИ отметили, что Россия пытается снять с себя ответственность за совершение очередного преступления против гражданского населения Украины и переложить ответственность на пострадавших от ее действий украинцев. Таким образом, враг распространяет нарратив о некомпетентности ВСУ в результате действий которых страдает украинское население.

Что известно о ракетных обстрелах Одессы

Во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля российская армия атаковала Одессу по меньшей мере 5 видами ракет. По состоянию на утро в результате удара один человек погиб, еще 22 получили ранения.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что до сих пор продолжается разбор завалов и ликвидация пожаров. На местах работают все соответствующие службы.

Впоследствии в ОК "Юг" заявили , что во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

Россияне разрушили портовую инфраструктуру, по меньшей мере, 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Изувечены десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. Пострадали 2 памятника архитектуры.

Также во время атаки россияне разрушили Спасо-Преображенский собор, самый большой православный храм Одессы и Дом ученых. Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Ночью 23 июля подразделения ПВО в Одесской области уничтожили 9 из 19 воздушных целей врага - 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские обстрелы Одессы и отметил, что враг обязательно получит ответ за это преступление. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все государства и организации "осудить это варварское военное преступление".



Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что Россия таким образом пытается полностью изолировать выход Украины к Черному морю.

В Офисе президента также отреагировали на российские ракетные обстрелы Одессы. Там объяснили, чего действительно хочет Россия, атакуя исторические центры городов, и как нужно реагировать миру на российские преступления.

По словам митрополита Киевского и всей Украины Эпифании, разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе является очередным проявлением сатанинской злобы "русского мира".